PISA 2025: ¿Por qué México sigue entre los últimos de la OCDE?

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México reprobó otra vez… PISA 2025 coloca a nuestros estudiantes casi donde estaban al comenzar el siglo… tras seis presidentes, doce secretarios de Educación y múltiples reformas, seguimos estancados… México aparece entre los últimos países de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias.

Sheinbaum minimiza el desastre… dice que otros países también retrocedieron, culpa a las plataformas digitales, cuestiona la prueba y presume una ligera mejoría en ciencias que ni siquiera es estadísticamente significativa…

El especialista Eduardo Andere advierte que cuatro de las cinco afirmaciones presidenciales son falsas… otros países resbalaron desde arriba; México lleva años en el suelo.

Y si PISA no sirve, ¿dónde está la evaluación mexicana? Morena dejó morir Planea, extinguió el INEE y desapareció Mejoredu…

La SEP cuenta escuelas, maestros y dinero, sí, pero no mide aprendizaje… PAN, PRI y Morena gobernaron para la siguiente elección, no para la siguiente generación… el problema no es el sesgo de PISA, sino el sesgo ideológico del poder: los gobiernos de Morena rompieron el termómetro y ahora niegan la fiebre.

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