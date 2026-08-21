¿México dejó de ser una democracia? Esto advierte el Instituto V-Dem

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México muestra señales preocupantes de deterioro democrático… es el diagnóstico del Instituto V-Dem, de Gotemburgo, Suecia… en menos de 10 años, México pasó de ser una democracia en construcción a una “autocracia electoral”.

Se vota, sí… hay boletas, casillas y campañas… pero cada vez más el voto pesa menos.

El poder se concentra… la mayoría Morenista en el Congreso solo obedece a Palacio… el Poder Judicial está capturado… los órganos autónomos han sido desmontados pieza por pieza o bien se asfixian… y los medios de comunicación críticos son exhibidos como adversarios incómodos, tóxicos y peligrosos.

Eso no es un accidente… el Estado deja de ser árbitro y se mete a jugar a conveniencia del movimiento o partido oficial.

México tal vez no se nombre como una autocracia… pero ya dejó de comportarse como una democracia plena.

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