¿Por qué Morena pierde apoyo y la oposición no logra crecer?

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El año electoral arranca con una paradoja: Morena pierde apoyo, pero la oposición no capitaliza el desgaste…

Según la encuesta de Buendía & Márquez, la identificación con el partido en el poder cayó nueve puntos y la intención de voto para diputados bajó de 56 a 48 %.

Cada punto de caída tiene nombre: Adán Augusto López y La Barredora; los viajes y lujos de la 4T; el huachicol fiscal, con oficiales de la Marina con el agua al cuello; la acusación de Estados Unidos contra los diez de Sinaloa, encabezados por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y las visas retiradas a morenistas, incluido Andy, hijo de Andrés Manuel López Obrador… sin duda, los escándalos le pasaron factura a Morena.

Pero PAN, PRI y Movimiento Ciudadano apenas se mueven dentro del margen de error… Consulta Mitofsky confirma la tendencia: Morena retrocede, sí, pero ninguno de sus adversarios despega.

Diez puntos de enojo abandonaron a Morena, pero no han encontrado destinatario… el voto de castigo existe; la alternativa, no… Claudia Sheinbaum puede dormir tranquila: Morena sigue protegido por una oposición ausente.

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