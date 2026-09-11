¿Por qué la elección más grande de México está bajo sospecha?

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El INE dio el banderazo a la elección más grande de su historia: 102 millones en la lista nominal, 20 mil cargos en juego, entre ellos 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales intocadas por la reforma…

Tres frentes comprometen el proceso:

Uno: el filtro antinarco no tiene dientes… actúa solo si el partido lo pide y el resultado se guarda en secreto… ninguna alerta frena un registro…

Dos: la austeridad es fachada… el INE recortó 306 cargos y sueldos de mando, pero pide 31 mil 431 millones de pesos, 9 mil 109 millones más que la presidencial de 2024…

Tres: el árbitro electoral está dividido… la secretaria ejecutiva renunció horas antes del arranque; Taddei nombró a un perfil ya rechazado en 2023…

En suma, el INE no organiza una elección blindada ni disciplinada: organiza una simulación con filtro decorativo, ahorro de fachada y un árbitro que discute su propia limpieza antes de abrir la primera casilla.

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