Presupuesto 2027: ¿Por qué México gastará más de lo que tiene?

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El Gobierno gastará más dinero del que tiene… el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, entregó al Congreso un Presupuesto de 10.5 billones de pesos para 2027… los ingresos, aun con recortes, llegarán a 8.8 billones… faltan 1.7 billones… ese hueco se tapa con deuda… nadie lo dice así, pero así es.

Pensiones y programas del bienestar se llevan una cuarta parte del presupuesto… Salud crece 10%; Educación, 7%; Pemex arrastra una deuda de más de 90 mil millones de dólares; la factura la firma un país que crecerá 1% este año y, con suerte, 2.5 el próximo.

Sin crecimiento no hay más impuestos… Morena descarta la reforma fiscal y aprieta al contribuyente que ya paga… resultado: negocios que se van a la informalidad… la Coparmex lo dijo: nadie abre una planta donde manda la extorsión.

No es crisis, todavía… es apuesta… se financia a los mayores que votan hoy con la deuda que pagarán los jóvenes de mañana… por eso no salen las cuentas.

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