¿Por qué Estados Unidos le quitó la visa a “Andy” López Beltrán?

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Estados Unidos le quitó la visa a “Andy” López Beltrán y guarda silencio… no es casualidad, sino cálculo… en Chile amenazó con retirar visas a los constructores del cable submarino a Hong Kong y el proyecto naufragó… aquí Washington deja que la sanción a Andy se pudra en silencio.

Esa opacidad le regaló a Andy el calendario y la victimización… su carta pendenciera a Trump convirtió una sanción personal en munición para la tribuna, que no habla de otra cosa.

Washington no dispara al bulto: clasifica… señala a gobernadores bajo sospecha de narconexos y al hijo incómodo del expresidente, pero mantiene abiertas las puertas a Harfuch, Ebrard, la Cancillería y los mandos militares… lo de la visa de Andy no es contra México; es Estados Unidos separando con quién habla y con quién se tapa la nariz.

La respuesta presidencial ha sido cerrar filas y envolver a Andy en la bandera… la patria como chaleco antibalas… al opositor se le presume culpable aunque falten pruebas; al oficialista, se le presume inocente sin indagatoria.

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