Sinaloa volvió a estallar: 11 muertos y el poder intacto de “Los Mayos”

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Sinaloa volvió a estallar y el saldo es brutal: once muertos tras un operativo de la Marina contra un operador ligado a “Los Mayos”. Más allá del conteo, queda la imagen de una guerra abierta en la que el Estado irrumpe con fuerza letal sin lograr alterar el equilibrio real del poder criminal. No es un golpe definitivo; es otro episodio más de violencia que exhibe una estrategia con impacto inmediato, pero que no resuelve el problema de fondo.

En medio de ese escenario, un dato dinamita cualquier narrativa oficial: la detención y liberación casi inmediata de la hija del “Mayo” Zambada, Mónica del Rocío Zambada Niebla. Este hecho no es menor; deja la sensación de que la ley solo se aplica a medias, según el peso del apellido. Es la señal clara de una autoridad que actúa pero no logra sostener sus decisiones, tal como ocurrió con la captura y liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, en octubre de 2019.

Once muertos después, la organización criminal sinaloense de “Los Mayos” sigue en pie y el mensaje es inquietante: se despliega fuerza, pero no se consolida la autoridad. En ese vacío, el crimen no retrocede, mientras la credibilidad del Estado se erosiona frente a una sociedad que observa cómo la violencia y la impunidad se repiten sin consecuencias.

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