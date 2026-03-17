La “vaquita” para Cuba; el regreso político de López Obrador que incomoda a Sheinbaum

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Esta noche, en la opinión del periodista y conductor de Noticias en Claro, José Cárdenas, la reaparición de Andrés Manuel López Obrador, solicitando apoyo a Cuba, incomoda a Claudia Sheinbaum

Porque AMLO no reapareció solamente, sino que irrumpió a gritos, montado en la tragedia cubana, para pedirle a los mexicanos apoyo económico a través de una asociación civil desconocida, “Humanidad con América Latina”, la cual fue autorizada por el SAT en tiempo récord.

Sin embargo, más que una solicitud en favor de Cuba, AMLO demostró que sigue moviendo dinero, narrativa y lealtades, todo desde el retiro. Desde la sombra, todavía marca agenda al actual Gobierno de México.



A decir verdad, el mensaje de fondo es brutal. Mientras López Obrador sigue imponiendo agenda, Sheinbaum queda atrapada entre la obligación de fiscalizar y el miedo de las apariencias ante el todavía líder de la base morenista.

Por ello, “la vaquita” por Cuba no es un gesto inocente. Es, también, un termómetro del reparto de fuerzas en Palacio Nacional y un recordatorio por parte de López Obrador.

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