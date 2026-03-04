Corrupción en México: el desafío pendiente de la democracia

GENERANDO AUDIO...

La corrupción en México ha sido, por décadas, un elemento constante en la vida pública. Desde funcionarios hasta empresarios y líderes sindicales, la presunción de actos indebidos ha formado parte del debate nacional, con ejemplos suficientes para mantener el tema en la agenda pública.

Luis Rubio advierte que durante años el sistema político operó bajo una lógica en la que la corrupción funcionaba como mecanismo de lealtad y mantenimiento del poder. “La solución de problemas pequeños y grandes siempre se resolvía con alguna cantidad de dinero”, señala, al describir un modelo donde las redes de complicidad sostenían estructuras políticas.

