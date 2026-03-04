Corrupción en México: el desafío pendiente de la democracia

| 16:59 | Redacción Uno TV | Uno TV

La corrupción en México ha sido, por décadas, un elemento constante en la vida pública. Desde funcionarios hasta empresarios y líderes sindicales, la presunción de actos indebidos ha formado parte del debate nacional, con ejemplos suficientes para mantener el tema en la agenda pública.

Luis Rubio advierte que durante años el sistema político operó bajo una lógica en la que la corrupción funcionaba como mecanismo de lealtad y mantenimiento del poder. “La solución de problemas pequeños y grandes siempre se resolvía con alguna cantidad de dinero”, señala, al describir un modelo donde las redes de complicidad sostenían estructuras políticas.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Te recomendamos:

Presión de Trump cambia el tablero migratorio entre México y EE.UU.

Luis Rubio

Presión de Trump cambia el tablero migratorio entre México y EE.UU.

Economía mexicana: diferencias entre AMLO y Sheinbaum marcan el rumbo

Luis Rubio

Economía mexicana: diferencias entre AMLO y Sheinbaum marcan el rumbo

Violencia en México evidencia retos para combatir al crimen organizado

Luis Rubio

Violencia en México evidencia retos para combatir al crimen organizado

Hay que aprender a resolver las crisis y mantener cooperación entre naciones

Luis Rubio

Hay que aprender a resolver las crisis y mantener cooperación entre naciones

Etiquetas: ,