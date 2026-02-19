Hay que aprender a resolver las crisis y mantener cooperación entre naciones

GENERANDO AUDIO...

Luis Rubio advierte que existe una tendencia natural a enfocarse en los problemas y olvidar los avances.

En su colaboración para UnoTV, recuerda que, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió un periodo inusual de relativa paz que permitió el desarrollo sostenido de las economías, algo poco común en la historia de la humanidad.

A su juicio, la crisis financiera de 2008 marcó un punto de quiebre, al detonar cambios profundos como el distanciamiento de China respecto a Occidente y transformaciones similares en Rusia. Sin embargo, señala que suele ignorarse que durante los 25 o 30 años previos hubo un crecimiento económico significativo en distintas regiones del mundo.

El reto, concluye, no es abandonar lo que funcionó, sino encontrar mecanismos para resolver las crisis y mantener la cooperación entre naciones, regiones y grandes empresas, de modo que la economía global continúe desarrollándose y se reduzcan la pobreza y los conflictos.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

