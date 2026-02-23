Violencia en México evidencia retos para combatir al crimen organizado

La reciente ola de violencia en México encendió nuevamente el debate sobre la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado y proteger a la ciudadanía, opina Luis Rubio.

Su análisis parte de una advertencia contundente: “El crimen organizado puede prender, puede incendiar al país en cualquier momento”, en referencia a los hechos registrados el fin de semana pasado.

Subraya que el principal desafío no es únicamente la voluntad política, sino la construcción de capacidades sólidas en policías, poder judicial y sistemas de inteligencia. “Demuestra la poca capacidad que tiene hoy en día el gobierno mexicano para poder hacerlo y, por lo tanto, la necesidad de construir capacidad”, afirma.

En contraste, expone el modelo de Estados Unidos, donde agencias como el Federal Bureau of Investigation coordinan operativos simultáneos para detener a cientos de integrantes de una misma organización criminal en un solo día.

