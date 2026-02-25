Economía mexicana: diferencias entre AMLO y Sheinbaum marcan el rumbo

| 15:13 | Redacción | Uno TV

Aunque los Gobiernos de Morena comparten proyecto político, el contexto económico que enfrenta Claudia Sheinbaum es distinto al que tuvo Andrés Manuel López Obrador, opina Luis Rubio.

Además, sostiene que el expresidente llegó con un proyecto redistributivo respaldado por fondos y fideicomisos previamente constituidos. “Los utilizó hasta que los extinguió y eso le dio suficiente gasolina para todo el sexenio”, afirma.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

