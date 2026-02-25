Economía mexicana: diferencias entre AMLO y Sheinbaum marcan el rumbo

GENERANDO AUDIO...

Aunque los Gobiernos de Morena comparten proyecto político, el contexto económico que enfrenta Claudia Sheinbaum es distinto al que tuvo Andrés Manuel López Obrador, opina Luis Rubio.

Además, sostiene que el expresidente llegó con un proyecto redistributivo respaldado por fondos y fideicomisos previamente constituidos. “Los utilizó hasta que los extinguió y eso le dio suficiente gasolina para todo el sexenio”, afirma.

