Presión de Trump cambia el tablero migratorio entre México y EE.UU.

El analista Luis Rubio señaló en su colaboración para UnoTV que la migración ha sido históricamente un tema contencioso entre México y Estados Unidos, pero destacó que el actual cierre virtual de la frontera, derivado de la presión del presidente Donald Trump y la respuesta del gobierno mexicano, ha reducido la centralidad del tema en la política estadounidense. Consideró que este contexto podría abrir una oportunidad para replantear la conversación bilateral.

Rubio subrayó que cualquier solución debe ser integral y basada en la soberanía de ambos países, reconociendo que Estados Unidos necesita mano de obra y que México puede beneficiarse de un esquema ordenado que también atienda problemas internos como seguridad y productividad. Aunque advirtió que hoy esa negociación luce difícil, sostuvo que tarde o temprano ambos países tendrán que construir un acuerdo más completo y funcional.

