Cuba enfrenta estancamiento, presión externa y un futuro incierto

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Cuba atraviesa una situación compleja marcada por el estancamiento económico, el envejecimiento poblacional y la presión externa; de acuerdo con Luis Rubio, el futuro de la isla podría tener repercusiones más allá de sus fronteras.

Rubio describe a Cuba como “una gran nación que ha estado paralizada en el tiempo”, al señalar que se quedó “atorada” por la falta de fuentes de ingreso, desarrollo y crecimiento económico suficientes para responder a las necesidades de su población.

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