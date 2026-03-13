¿Puede la popularidad ganar elecciones?

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El analista político Luis Rubio afirma que México atraviesa un momento político excepcional y muy raro, marcado por cambios en el acceso a la información, transformaciones institucionales y cuestionamientos sobre la sostenibilidad del régimen político actual.

Al respecto, explica que México venía de una etapa histórica en la que un partido dominante organizaba la vida pública y ejercía un control importante sobre la economía y la información.

“Venimos de una etapa en el siglo XX en que el partido dominante entonces controlaba la sociedad y la organizaba”, señaló.

Sin embargo, Rubio destaca que la revolución tecnológica cambió completamente ese panorama. Hoy, dijo, cualquier persona puede acceder a información global desde su teléfono móvil.

“Hoy en día todos tenemos un aparatito en la mano que nos abre la puerta a información de todas las fuentes del mundo, sin restricción, sin limitación, cosa que es radicalmente distinta a lo que ocurría entonces. Controlar y limitar la información hoy en día es virtualmente imposible”, afirmó.

Esto ha provocado que controlar el flujo de información sea prácticamente imposible, lo que modifica las dinámicas políticas y sociales.

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