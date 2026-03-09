Reforma electoral podría reducir la representación política en México

GENERANDO AUDIO...

La reciente iniciativa de reforma electoral presentada por el gobierno plantea cambios significativos al sistema político mexicano, entre ellos la desaparición del concepto de representación proporcional, una figura que durante décadas permitió integrar diversas fuerzas políticas al Congreso.

De acuerdo con el análisis de Luis Rubio, el cambio central consiste en sustituir ese modelo por una forma distinta de representación directa, aunque sin mantener el carácter proporcional que actualmente permite que partidos con menor votación obtengan representación legislativa.

Según se explica, “el cambio más importante que entraña es la desaparición del concepto de representación proporcional para ser sustituido por una forma nueva, creativa, de representación directa, pero no proporcional”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.