Guerra contra Irán podría desencadenar efectos económicos y geopolíticos

GENERANDO AUDIO...

A casi dos semanas del inicio de los bombardeos contra Irán, el conflicto en Medio Oriente continúa generando incertidumbre sobre su desenlace y sus posibles consecuencias internacionales.

De acuerdo con Luis Rubio, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar los ataques podría haber estado basada en la idea de remover al régimen iraní sin destruir completamente la estructura de gobierno.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.