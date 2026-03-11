Guerra contra Irán podría desencadenar efectos económicos y geopolíticos

| 13:40 | Redacción Uno TV | Uno TV

A casi dos semanas del inicio de los bombardeos contra Irán, el conflicto en Medio Oriente continúa generando incertidumbre sobre su desenlace y sus posibles consecuencias internacionales.

De acuerdo con Luis Rubio, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar los ataques podría haber estado basada en la idea de remover al régimen iraní sin destruir completamente la estructura de gobierno.

