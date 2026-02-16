Morena y la representación en el Congreso: debate por reforma electoral

GENERANDO AUDIO...

¿México vive una fantasía política? En este análisis, Luis Rubio cuestiona la concentración de poder en Morena, su representación en el Congreso y el impacto en la oposición. Se plantea que, aunque el partido llegó con el 41% del voto, hoy concentra el 73% de la representación legislativa, impulsando reformas que afectan a todos los mexicanos.

El video profundiza en la reforma electoral de 1996, diseñada para evitar mayorías absolutas y permitir la alternancia política, y propone un cambio hacia un sistema de representación proporcional pura que refleje mejor la pluralidad del país.

¿Está creciendo la oposición por un cambio real en el electorado o por exclusión interna?

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.