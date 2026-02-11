México ante la presión de EE.UU. por Cuba

GENERANDO AUDIO...

En la opinión de Luis Rubio, la captura de Maduro en Venezuela y la presión ejercida por Estados Unidos (EE.UU.) sobre México para alcanzar un arreglo en Cuba han colocado al Gobierno mexicano “contra la pared”, según el analista. El video destaca que México ha apoyado históricamente a Cuba para apaciguar a la izquierda mexicana y evitar activismo revolucionario, y que estas acciones no son nuevas, sino resultado de décadas de política internacional.

Historia y cambios en la relación México-Cuba

El video explica que “los apoyos han cambiado en el curso del tiempo” y que la relación de Cuba con México se transformó tras la caída de la Unión Soviética, cuando la isla enfrentó nuevas necesidades económicas.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.