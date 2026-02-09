¿Entramos a una nueva era de poder global?

GENERANDO AUDIO...

Durante más de 80 años, el mundo vivió una etapa de relativa paz y estabilidad basada en reglas internacionales, impulsadas tras la Segunda Guerra Mundial. Luis Rubio analiza cómo ese orden está llegando a su fin y por qué hoy predomina una lógica distinta: la del más fuerte imponiendo condiciones. Un análisis histórico y político sobre el nuevo escenario global y los retos que enfrentan países, empresas y personas para sobrevivir en esta nueva realidad.

Ante este nuevo contexto, el analista sostiene que los países menos poderosos enfrentan un desafío crucial. “Lo que tenemos que hacer los más débiles es encontrar la manera de negociar nuestras circunstancias”, con el objetivo de evitar condiciones que resulten intolerables.

