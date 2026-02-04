Nuevo orden global presiona la relación México–EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Luis Rubio advierte que el orden internacional que predominó tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa un proceso de debilitamiento, con efectos directos en la forma en que los países deben relacionarse con las grandes potencias, especialmente con Estados Unidos.

Además, señala que una característica excepcional de las últimas décadas ha sido que la humanidad no ha vivido una conflagración mundial. “Una de las características excepcionales es el privilegio de no haber tenido conflictos, conflagraciones internacionales, mundiales”, afirma, aunque reconoce la existencia de conflictos regionales.

También dice que antes existía un sistema con reglas aceptadas por las potencias, pero que hoy ese consenso se ha erosionado. “Hoy en día estamos avanzando claramente en una dirección en la que ya no hay reglas consensuadas”, y agrega que ya no hay un derecho internacional plenamente respetado.

