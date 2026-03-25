Sin inversión no hay bienestar: los retos clave del Gobierno

| 17:17 | Redacción Uno TV | Luis Rubio

El crecimiento, estabilidad y eventual declive son ciclos naturales en toda sociedad y también en los gobiernos. En este análisis, Luis Rubio explica cómo el actual Gobierno en México enfrenta una paradoja: asumir la continuidad de la administración anterior mientras lidia con los costos de sus decisiones pasadas.

Además, examina el impacto de los programas sociales, los retos fiscales y la urgencia de impulsar la inversión para sostener el crecimiento económico.

En este análisis explica por qué el crecimiento económico es el tema central para el futuro del país y cómo influyen factores políticos y energéticos en la economía.

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