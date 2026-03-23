Guerra en Irán exhibe errores estratégicos de Donald Trump

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El conflicto en Irán ha entrado en su tercera semana, por lo que Luis Rubio señala que el presidente Donald Trump no habría tenido claridad sobre las implicaciones estratégicas y políticas de la guerra en ese país.

Rubio plantea que no existía una comprensión completa del sistema político iraní ni de la estructura de poder interna, especialmente del papel de las Guardias Revolucionarias, las cuales tienen capacidad de tomar decisiones de manera descentralizada si el gobierno central es afectado.

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