México llega al Mundial entre protestas y bloqueos

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El analista Luis Rubio advierte que, a las puertas del Mundial, México enfrenta un escenario complejo derivado de conflictos internos y decisiones políticas acumuladas.

Rubio señala que el Gobierno enfrenta las consecuencias de dos narrativas que impulsó durante años. La primera, relacionada con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que —afirma— se utilizó políticamente en el pasado.

“La CNTE no tiene dueño, tiene intereses propios”, apunta, al explicar por qué ahora este grupo presiona al propio Gobierno.

El segundo mito, según el analista, es la idea de que ejercer la autoridad equivale a represión. Esto, advierte, ha limitado la capacidad del Estado para mantener el orden.

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