Trump empuja a India; México, en riesgo de quedarse atrás

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El analista Luis Rubio afirmó en su colaboración para UnoTV que el estilo de Donald Trump ha tenido efectos muy distintos en el mundo y puso a India como ejemplo de una reacción opuesta a la de México, al señalar que el gobierno de Narendra Modi aprovechó ese impacto para reactivar reformas que estaban estancadas.

Tras una visita reciente a ese país, Rubio destacó que en solo dos años observó una transformación física y de políticas públicas “verdaderamente impactante”, con obras simultáneas como 11 líneas del metro y un periférico en Mumbai, nuevas oficinas gubernamentales en Delhi y una reorganización enfocada en eliminar obstáculos, impulsar el crecimiento y ayudar a la población a resolver problemas cotidianos, incluso mediante un sistema de inteligencia artificial para atender agravios sin importar el idioma.

Rubio sostuvo que ese ánimo de cambio y expectativa en India podría traducirse en una competencia seria para México si ese país concreta negociaciones comerciales con Inglaterra, la Unión Europea, Australia y Estados Unidos. Advirtió que una economía de mil 500 millones de personas podría impactar de manera importante en sectores como la manufactura, además de mover otras industrias en un mundo que cambia “rapidísimo”. Frente a ese escenario, alertó que si México sigue atorado y a la espera de algo mejor, podría enfrentar un futuro mucho más difícil del que hoy imagina.

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