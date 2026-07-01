Carácter impredecible de Trump, clave ante posible negativa a prórroga del T-MEC: Casar

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El carácter impredecible de Donald Trump es el factor clave tras la posible negativa a prorrogar el T-MEC por 16 años, destaca María Amparo Casar, quien agrega que, de no alcanzarse un consenso para la extensión, los tres países se verían obligados a entrar en un proceso de revisión conjunta anualizada, lo que sumergiría a la región en un escenario constante y prolongado de incertidumbre.

A pesar de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, para Noticias en Claro la especialista señala que Trump suele utilizar estas decisiones como herramientas de presión electoral en su política interna, respaldándose en la falsa narrativa de que su país puede salir adelante solo y que el tratado es responsable del desempleo estadounidense.

Asimismo, advierte que el mandatario estadounidense cuenta con cartas muy poderosas para presionar a México en temas globales y locales de gran relevancia. Entre estos argumentos menciona el combate al “huachicol fiscal”, las exigencias del Departamento del Tesoro respecto a la entrega de narcopolíticos y las alertas sobre lavado de dinero con flujos de procedencia ilícita.

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