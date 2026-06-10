Manifestaciones toman al Mundial como rehén y ponen al Gobierno “contra las cuerdas”

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En medio de las movilizaciones convocadas por la CNTE y otros colectivos para coincidir con la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, la analista política María Amparo Casar expresó su preocupación por el impacto que estas protestas podrían tener en el desarrollo del evento y en la imagen del país.

La también presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló que espera que el partido inaugural sea una celebración para los mexicanos y que los aficionados puedan llegar al estadio sin contratiempos. Sin embargo, consideró que algunas de las manifestaciones previstas podrían buscar aprovechar la atención internacional que generará el torneo.

María Amparo Casar critica estrategia de la CNTE rumbo al Mundial

Durante su participación semanal con José Cárdenas, María Amparo Casar afirmó que no todas las protestas convocadas para el jueves pueden analizarse de la misma manera. “Creo que no podemos poner en el mismo saco las seis o siete manifestaciones que promete haber el jueves”, dijo.

La analista diferenció a grupos como las madres buscadoras de las movilizaciones de la CNTE, a las que calificó como una medida de presión que podría afectar la inauguración del torneo. “Más bien se trata de una herramienta, pues ya no diría de presión, casi te diría que de extorsión”, declaró. Además, añadió que las protestas magisteriales podrían intentar “hacer destrozos y tratar de echar a perder la inauguración de la justa mundialista”.

Casar también cuestionó la preparación de las autoridades para enfrentar los desafíos logísticos del evento. “Hace ocho años nos avisaron que tendríamos aquí la sede y los trabajos empezaron este año de 2026”, señaló. A su juicio, la combinación de una ciudad con problemas de movilidad y obras pendientes, junto con las protestas anunciadas, podría complicar el arranque del Mundial. “Es muy posible que ayuden a mostrar un México absolutamente fuera de control”, advirtió.

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