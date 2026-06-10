Fósil viviente que sobrevivió a los dinosaurios está en riesgo en Yucatán

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Sobrevivió a extinciones masivas, cambios climáticos extremos y a la desaparición de los dinosaurios. Sin embargo, la mayor amenaza para la Cacerolita de Mar hoy podría ser la actividad humana.

Este peculiar animal, conocido científicamente como Limulus polyphemus, habita las costas y lagunas costeras de Yucatán desde hace millones de años y es considerado uno de los fósiles vivientes más antiguos del planeta.

Puede vivir entre 20 y 40 años y una sola hembra puede depositar hasta 100 mil huevecillos durante la temporada reproductiva. A pesar de haber permanecido casi sin cambios durante cientos de millones de años, actualmente enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, la contaminación y la captura ilegal.

“Es una especie que viene desde hace 450 millones de años, digamos, los registros fósiles acá vienen desde hace 20 millones de años aproximadamente y crecen en las zonas marinas, en los estuarios, en las lagunas costeras, en las ciénagas”

Dr. Eduardo Batllori / investigador del Cinvestav

La Cacerolita de Mar juega un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas costeros y forma parte de una cadena biológica que ha permanecido activa desde tiempos remotos.

Especialistas advierten que sus poblaciones han disminuido en distintas regiones del mundo, motivo por el cual organismos internacionales la consideran una especie vulnerable.

“Es una especie protegida, me parece, pero también internacionalmente la IUCN y el Libro Rojo están puestas como en condiciones de peligro, ¿no?”

Dr. Eduardo Batllori / investigador del Cinvestav

En Yucatán, pescadores y habitantes de comunidades costeras también han sido testigos de los cambios que enfrenta esta especie. Aunque anteriormente algunas personas la usaban como carnada para la captura de pulpo, actualmente su aprovechamiento está restringido debido a su importancia ecológica.

“Aquí lo tenemos prohibido y en muchos lados también se prohíbe, nada más que hay muchas personas que lo utilizan para pescar pulpo, para carnada, antiguamente se pescaba este animalito, se pescaba el machil, se pescaba el cangrejo para capturar pulpo, ahorita esas cacerolitas están prohibidas”

Alberto Hernández / pescador

Su aspecto prácticamente no ha cambiado desde que apareció en los océanos hace cientos de millones de años, razón por la que científicos la consideran una ventana al pasado de la Tierra.

“Pues digamos que se le ha conocido como fósiles vivientes, ¿no? Son lo que pudiéramos ver hoy de ellos, son exactamente iguales, no han evolucionado mucho en su forma y tamaño y, al verlos, podríamos estarnos remontando al ordovícico, ¿no? Hace 450 millones de años”

Dr. Eduardo Batllori / investigador del Cinvestav

Para muchos habitantes de la costa, encontrarlas sigue siendo una experiencia que conecta con una época remota del planeta.

“Es una especie que, pues no hace nada, solamente es para entretenimiento de la gente, que vean cómo andan en el agua, en la orilla, cómo se entierran, cómo salen, cómo se pegan, el más chico es el macho, la hembra es el grande”

Alberto Hernández / pescador

Mientras la ciencia continúa estudiando a este antiguo sobreviviente, especialistas y ambientalistas coinciden en que proteger sus hábitats será fundamental para evitar que una especie que logró superar cinco extinciones masivas desaparezca ahora por causas humanas.

Una historia de 450 millones de años que aún se sigue escribiendo en las costas de Yucatán.

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