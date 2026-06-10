Continúa la jornada de protestas de la CNTE en varios estados del país

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Las movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se mantuvieron en varios puntos del país.

En Chilpancingo, cerraron instituciones bancarias de la zona Centro-Sur de la ciudad. Los docentes se dividieron en diferentes grupos para realizar acciones en distintos puntos de la capital, donde dejaron pintas en los cristales y exteriores de los inmuebles bancarios.

Al menos mil 550 escuelas permanecen cerradas en Guerrero debido a las protestas encabezadas por la CETEG.

En Zacatecas, se manifestaron tomando las casetas de cobro en las carreteras de la entidad. Aunque no hubo afectaciones mayores, dieron el pase libre a los automovilistas. Advirtieron que de no tener respuesta a sus demandas endurecerán sus protestas.

En Chiapas, realizan el cierre indefinido de la planta de abastecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que causó compras de pánico. Los automovilistas manifestaron su molestia, pues aseguran que la ciudadanía no tiene la culpa de que no se cumplan sus demandas.

Mientras que en Tuxtla Gutiérrez algunos automovilistas debieron esperar más de 40 minutos para cargar combustible.

La ciudadanía pidió el apoyo de las autoridades para resolver el desabasto de combustible y un pronto regreso a las aulas para concluir sin afectaciones el ciclo escolar.

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