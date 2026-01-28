Opacidad, soberanía y contradicciones del Gobierno federal

GENERANDO AUDIO...

La presidenta de la República quedó en el centro del debate público tras una serie de decisiones y declaraciones que, de acuerdo con analistas, exhiben contradicciones en su discurso de gobierno. Los temas van desde la llamada Corte del Bienestar, el envío de petróleo a Cuba, hasta el manejo del caso del narcotraficante Ryan Wedding, buscado por autoridades internacionales.

Durante su análisis, María Amparo Casar señaló que estos asuntos “agarraron fuera de base” a la mandataria, al mostrar problemas de opacidad, falta de transparencia y mensajes contradictorios frente a la opinión pública y a actores internacionales, en especial Estados Unidos.

Casar afirmó que los tres casos tienen un hilo conductor: la ausencia de información clara y versiones oficiales que cambian con el paso de las horas. Sobre el caso de Ryan Wedding, explicó que la controversia surgió luego de que autoridades estadounidenses difundieran información e incluso una imagen atribuida a inteligencia artificial, lo que llevó a declaraciones encontradas entre el Gobierno mexicano, el FBI y la Embajada de Estados Unidos.

En el tema de los narcotraficantes entregados a Estados Unidos, la especialista recordó que primero se habló de extradiciones, luego de expulsiones y después de entregas voluntarias, sin que exista una versión definitiva. A su juicio, esta falta de claridad impide saber qué ocurrió realmente y debilita la confianza pública.

El caso del petróleo a Cuba también fue señalado como ejemplo de versiones discordantes. Casar explicó que inicialmente se negó el envío de combustible, después se justificó como ayuda humanitaria y más tarde se afirmó que se trataba de una venta, aunque los precios y volúmenes reportados no cuadran con los apagones registrados en la isla.

Sobre la Suprema Corte, Casar recordó la polémica por la compra de camionetas de lujo, decisión que fue revertida tras la reacción pública. Señaló que el argumento de que “antes también se hacía” no elimina posibles faltas ni responsabilidades.

La analista concluyó que el problema ya no es solo ideológico, sino de coherencia interna, y advirtió que mantener un discurso centrado únicamente en la soberanía sin ofrecer resultados en seguridad, rendición de cuentas y combate a la corrupción genera rendimientos negativos ante la ciudadanía.

