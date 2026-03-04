Reforma electoral de Sheinbaum, “vergüenza para la democracia” por su falta de consenso: Casar

GENERANDO AUDIO...

El retraso en el envío de la reforma electoral al Congreso no se debe solo a ajustes técnicos, sino a que Morena aún no cuenta con los votos necesarios para su aprobación, asegura la doctora María Amparo Casar, quien también calificó de “vergüenza para la democracia” la opacidad con la que se ha construido esta propuesta, contrastándola con las últimas tres décadas de tradición política en México, donde las reformas electorales se negociaban y consensuaban con todos los partidos políticos, desde los más pequeños hasta los grandes.

En su análisis para Noticias en Claro, además de la la falta de votos, mencionando que a Morena le faltan 20 senadores y 81 diputados, advierte sobre posibles tácticas de presión que podrían estar ocurriendo “en lo oscurito”, como la extorsión a legisladores, o negociaciones para doblar la voluntad de sus propios aliados, el Partido Verde y el PT, quienes, paradójicamente, serían los más perjudicados con la reforma, pero que Morena podría estar apostando a consolidar una fuerza propia que le permita alcanzar la mayoría calificada en 2027 sin depender de coaliciones que, aunque útiles, han hecho “sufrir” a la actual administración.

Finalmente, Casar reafirma que se trata de una “reforma regresiva” cuyo objetivo principal es amarrar la sobrerrepresentación legislativa para continuar realizando reformas constitucionales a modo. Advierte que, de seguir los lineamientos presentados por la presidencia, se eliminaría la certeza del votante, quien perdería la claridad sobre por quién está votando realmente.

