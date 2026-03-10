México busca diálogo con EE. UU. pero sin ceder soberanía

GENERANDO AUDIO...

En medio de las tensiones entre México y Estados Unidos, la analista María Amparo Casar criticó las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien imitó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un comentario público. El tema se discutió en Noticias en Claro, donde se abordó el tono áspero de la relación bilateral y las presiones de Washington en temas como seguridad, migración y narcotráfico.

Durante la conversación se señaló que la relación entre ambos países se mantiene en un equilibrio complejo: cooperación obligada por la vecindad y la economía, pero con diferencias políticas marcadas. Desde el gobierno mexicano se busca mantener el diálogo con Estados Unidos sin aceptar presiones que comprometan la soberanía nacional.

La politóloga María Amparo Casar calificó como inaceptable la actitud de Trump hacia la mandataria mexicana. “Es una majadería. Dicho elegantemente es impropio de un jefe de Estado, pero dicho bien es un buleador el presidente Trump y la presidenta de México no merece ese trato”, afirmó. También señaló que el comentario es “absolutamente reprobable” por el nivel de respeto que debería existir entre líderes.

Casar también respaldó la postura de Claudia Sheinbaum frente a la presión estadounidense sobre seguridad. “La presidenta bajó bien el balón diciendo: ‘En efecto, yo le dije que no, que no quiero que vengan sus tropas aquí a territorio mexicano’”, señaló, al tiempo que dijo que la reacción fue correcta para mantener la defensa de la soberanía.

Finalmente, la analista describió al mandatario estadounidense como un actor político difícil de prever. “Trump es tan impredecible como caprichoso y como arrogante”, comentó, al advertir que sus discursos suelen utilizarse como estrategia para presionar a países de América Latina en temas comerciales, de seguridad y de influencia geopolítica.

