Reforma electoral de Claudia Sheinbaum enfrenta falta de mayoría en Congreso

El gobierno apuesta a lograr un acuerdo de la reforma electoral con sus partidos aliados, PT y Partido Verde, ya que sin ellos no alcanza la mayoría calificada. Sin embargo, hasta ahora no hay consenso y la iniciativa enfrenta un escenario complicado en el Senado y en la Cámara de Diputados.

La discusión sobre la reforma electoral ocurre en medio de diferencias dentro de la propia alianza oficialista. De acuerdo con lo expuesto en el análisis de la doctora María Amparo Casar, la iniciativa no parece ser prioritaria frente a otros temas que enfrenta el país, como la renegociación internacional, la violencia y la relación con Estados Unidos.

Casar señaló que este sería el tercer intento de modificar el sistema electoral. Recordó que el llamado “plan A” impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador no prosperó, mientras que el “plan B” fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, el “plan C” enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios.

En el Senado, Morena cuenta con 67 legisladores y, junto con PT y Partido Verde, suma 87, pero requiere 86 votos para alcanzar mayoría calificada. En la Cámara de Diputados, Morena tiene 253 curules y necesita 334 para lograr las dos terceras partes.

Casar también cuestionó la postura expresada por Claudia Sheinbaum, quien señaló que quien quiera representación debe ganar el voto en territorio. La analista consideró que esto implicaría descalificar los sistemas de representación proporcional.

Además, recordó que el proceso de análisis inició el 4 de agosto de 2025 mediante un decreto presidencial que creó una comisión. Según su opinión, los foros realizados no incluyeron de manera efectiva a fuerzas de oposición ni a todos los aliados.

El panorama es incierto. Si no hay cambios en la postura de la bancada de Morena o en la iniciativa presidencial antes del lunes, la propuesta podría convertirse en un nuevo revés legislativo.

La discusión arrancará formalmente en comisiones y marcará el rumbo de la reforma electoral en los próximos días.

