Para 2026 se vislumbra un panorama complicado, tanto en lo internacional como lo interno: Casar

Para 2026 se vislumbra un panorama complejo, marcado por la inestabilidad internacional y una profunda transformación política en México, aseguró María Amparo Casar, quien, en el ámbito global, advirtió sobre la persistencia de conflictos en Sudán, Ucrania y el Medio Oriente, así como el fortalecimiento de la derecha en Europa y las posibles alianzas entre potencias como China y Rusia que afectan indirectamente al país.

Para Noticias en Claro, agregó que, en cuanto a la política interna, la próxima reforma electoral no será producto del consenso, sino una imposición de Morena para perpetuar su dominio. Según su análisis, esta reforma buscará reducir la representación proporcional y debilitar el financiamiento a partidos, aprovechando una mayoría legislativa que ella considera obtenida mediante interpretaciones constitucionales cuestionables.

