A 97 años del PRI, vuelve debate sobre hegemonía política

GENERANDO AUDIO...

El 4 de marzo de 1929 marcó el nacimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una fuerza política que durante décadas dominó la vida pública de México. De acuerdo con Martha Anaya, ese partido llegó a consolidarse como un partido hegemónico, capaz de gobernar el país durante 70 años con escasa competencia política.

Durante ese periodo, la oposición prácticamente no tenía espacio en las instituciones. “La oposición no existía, todo sucedía dentro del PRI”, señala Anaya y recuerda que el partido concentraba el poder político y las decisiones clave del país.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.