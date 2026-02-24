La Defensa Nacional revela cómo cayó el “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Durante la conferencia matutina del lunes 23 de febrero de 2026, el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), relató cómo se desarrolló el operativo que culminó con la detención y abatimiento del “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario explicó paso a paso la estrategia, desde la recepción de información por parte de agencias de Estados Unidos y su coordinación con el Comando Norte, hasta la intervención directa de fuerzas especiales, paracaidistas, aeronaves y elementos de la Guardia Nacional, recuerda Martha Anaya en su videocolumna.

De acuerdo con el relato, la identificación de una pareja cercana al líder criminal permitió ubicar el sitio donde se encontraba el capo, en Tapalpa, Jalisco. A partir de ahí se desplegó el operativo encabezado por fuerzas especiales de la Sedena.

