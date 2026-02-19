Calakmul y Tren Maya, una experiencia inolvidable

GENERANDO AUDIO...

Calakmul, la joya arqueológica de Campeche, se revela como un destino que combina historia, naturaleza y bienestar. La periodista Martha Anaya comparte su experiencia en un recorrido que inició desde Mérida, donde tomó el Tren Maya, destacando que “no hubo problemas con los trenes, llegaron absolutamente a tiempo” y que el trayecto alcanzó velocidades de 70, 80, hasta 100 kilómetros por hora, lo que le permitió disfrutar de la travesía de manera segura y eficiente.

Al llegar al hotel Maya Calakmul, controlado por el Ejército mexicano, la periodista resaltó la amabilidad de la gente y su sentido del servicio, afirmando: “De verdad, de verdad que estoy sorprendida… una gratísima sorpresa”. La experiencia en el hotel combinó comodidad con la calidez de un trato excepcional, evidenciando un esfuerzo por promover el bienestar turístico en la región.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.