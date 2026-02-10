Alzas de precios y pérdida de empleos complican el arranque del año

GENERANDO AUDIO...

Comer fuera de casa se ha encarecido desde enero, con alzas de más del 10% en algunas zonas. En colonias como la Del Valle, la comida corrida subió de 90 a 100 pesos y los platillos de 100 a 110 pesos.

De acuerdo con lo expuesto por Martha Anaya, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reporta un aumento de 7.22% en loncherías, taquerías y restaurantes a nivel nacional.

A estas alzas se suman incrementos en cigarros, refrescos, limón y plátano, en un contexto de inflación general de 3.79% y pérdida de más de 8 mil empleos en enero, lo que ha impactado negativamente en la confianza del consumidor.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.