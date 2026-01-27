Sheinbaum acorralada: FBI desmiente y EU presiona

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta uno de sus momentos más incómodos, de acuerdo con el análisis de la periodista Martha Anaya, quien sostiene que el discurso oficial y las mañaneras ya no sólo fallan en ocultar la realidad, sino que terminan por exhibirla.

Anaya inicia señalando que “el discurso y las mañaneras ya no le alcanzan a la presidenta Claudia Sheinbaum para encubrir la realidad”. Como primer ejemplo, menciona el arresto del deportista canadiense Ryan Weddle, acusado de narcotráfico.

