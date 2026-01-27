Sheinbaum acorralada: FBI desmiente y EU presiona

| 14:30 | Redacción | Uno Tv

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta uno de sus momentos más incómodos, de acuerdo con el análisis de la periodista Martha Anaya, quien sostiene que el discurso oficial y las mañaneras ya no sólo fallan en ocultar la realidad, sino que terminan por exhibirla.

Anaya inicia señalando que “el discurso y las mañaneras ya no le alcanzan a la presidenta Claudia Sheinbaum para encubrir la realidad”. Como primer ejemplo, menciona el arresto del deportista canadiense Ryan Weddle, acusado de narcotráfico.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Te recomendamos:

Reforma electoral de Morena enfrenta división y falta de consensos

Martha Anaya

Reforma electoral de Morena enfrenta división y falta de consensos

Embajador ausente, en medio de crisis con EE.UU.

Martha Anaya

Embajador ausente, en medio de crisis con EE.UU.

Plurinominales: una figura clave para la democracia que hoy está en riesgo

Martha Anaya

Plurinominales: una figura clave para la democracia que hoy está en riesgo

Cuba, entre el petróleo y el hambre: el dilema que enfrenta México

Martha Anaya

Cuba, entre el petróleo y el hambre: el dilema que enfrenta México

Etiquetas: , , ,