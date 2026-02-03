El ascenso político de Sheinbaum: ¿quién queda fuera?

En la opinión de la periodista Martha Anaya, la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a consolidar su poder en los espacios que antes estaban controlados por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

“Poco a poco la presidenta Claudia Sheinbaum se va haciendo de espacios, espacios que habían sido acotados, tomados, designados por su antecesor, por Andrés Manuel López Obrador”, señaló Anaya en su última colaboración.

Uno de los primeros movimientos fue la Unidad de Inteligencia Financiera, donde el titular, Pablo Gómez, fue removido y reasignado al frente de la reforma electoral, de acuerdo con la periodista, esto abrió un espacio clave para Sheinbaum, a pesar de que Pablo Gómez había sido designado por AMLO.

El caso más reciente fue la salida de Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena y cercano a AMLO. La acumulación de problemas y la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, llevaron a su salida, consolidando aún más el control de Sheinbaum sobre espacios estratégicos del poder, comentó Anaya.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.