Critican a Layda Sansores y la comparan con su padre

Martha Anaya contraste la gestión de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con la figura de su padre, el exmandatario priista Carlos Sansores Pérez, al enumerar presuntas irregularidades y diferencias de estilo entre ambos liderazgos.

Anaya afirma que recientemente se han visto “tropelías de la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores”, que incluyen “la persecución de periodistas, la defenestración infame de un rector, la intimidación a legisladores de su propio partido por no aprobarle una deuda”.

Estas acciones, dice Martha, han provocado que distintas personas recuerden la figura de su padre, quien también fue gobernador de la entidad.

