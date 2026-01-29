Sheinbaum define a sus alfiles en la relación México-EE.UU.

17:25 | Redacción Uno TV

Tras la llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, salió a la luz un dato clave: quiénes son los funcionarios que llevan los temas más delicados de la relación entre México y Estados Unidos.

Son tres figuras estratégicas del Gobierno mexicano: Roberto Velasco, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard.

En este video se analiza el verdadero mensaje detrás de la conversación y por qué, más allá de los discursos generales, lo relevante fue la definición de responsabilidades.

