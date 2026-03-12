Bloqueo de taxis en el AICM desata caos a meses del Mundial

GENERANDO AUDIO...

El bloqueo de accesos en las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por parte de taxis autorizados provocó escenas de caos, con pasajeros caminando con maletas por las avenidas para poder llegar a sus vuelos, luego de que los conductores protestaran contra los servicios de plataforma como Uber y Didi, a quienes acusan de competencia desleal.

El episodio generó críticas por la falta de regulación clara y por la incapacidad de las autoridades para resolver un conflicto que se repite en el principal aeropuerto del país, especialmente en un momento en el que México busca proyectar una buena imagen internacional rumbo al Mundial de fútbol.

