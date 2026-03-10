Sheinbaum mueve piezas en política exterior: se acerca a Lula

GENERANDO AUDIO...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como parte de un acercamiento diplomático entre ambos países, en el contexto de la reciente reunión encabezada por Donald Trump con 12 presidentes latinoamericanos de ultraderecha, de la que México y Brasil quedaron excluidos. El contacto entre ambos líderes se da luego de ese encuentro regional y abre la puerta a un nuevo momento en la relación entre las dos principales potencias de América Latina.

Tras la conversación, Sheinbaum y Lula comentaron la posibilidad de realizar un encuentro bilateral próximamente, el cual podría llevarse a cabo antes de junio, previo al inicio de la jornada electoral en Brasil. El acercamiento entre ambos gobiernos representa un movimiento relevante en materia de política exterior, en una relación marcada históricamente por la competencia entre México y Brasil por el liderazgo en América Latina.

