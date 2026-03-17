Del barrio chino al mercado de San Juan: así crece la presencia china en CDMX

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La presencia de productos y personas de origen chino en México se ha vuelto cada vez más visible en los últimos años, al pasar de textiles y juguetes a electrónicos y automóviles, y de espacios específicos como el barrio chino a una convivencia cotidiana en calles, mercados y supermercados de la Ciudad de México, señala Martha Anaya.

Este crecimiento ya se refleja en lugares emblemáticos como el Mercado de San Juan, donde comerciantes han adaptado sus ventas ante la llegada de clientes chinos, incluso colocando anuncios en su idioma con ayuda de traductores, en un fenómeno que evidencia cómo esta comunidad ha ganado terreno y forma parte activa del día a día en la capital.

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