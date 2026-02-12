Del H1N1 al COVID-19: el polémico ascenso de López-Gatell

GENERANDO AUDIO...

En su colaboración en UnoTV, Martha Anaya retoma revelaciones del libro “Ni venganza ni perdón“, de Julio Scherer y Jorge Fernández, sobre cómo Hugo López-Gatell llegó a encabezar la estrategia contra el COVID-19 con Andrés Manuel López Obrador.

Según Scherer, influyó que Felipe Calderón lo despidiera tras el H1N1 por considerarlo “malísimo“, lo que llevó a la nueva administración a incorporarlo y protegerlo.

Martha Anaya destacó que, según Scherer, con el tiempo en el gobierno concluyeron que López-Gatell fue “funesto“. Atribuyó su nombramiento a una lógica de 10% eficiencia y 90% lealtad, con un trasfondo de “rencor hacia Calderón”, en una pandemia que dejó cientos de miles de muertos.

