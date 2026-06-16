El Pato Merlín se convierte en la mascota no oficial del Mundial en CDMX

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La celebración del Mundial ha dejado imágenes que van más allá de los estadios. Desfiles, música, danzas tradicionales y expresiones culturales han convertido a la Ciudad de México en uno de los principales escenarios de la fiesta futbolera.

Entre penachos, ajolotes, máscaras y el tradicional “Cielito Lindo”, una figura inesperada ha captado la atención de aficionados y visitantes: el Pato Merlín.

El Pato Merlín se vuelve la mascota del Mundial

Vestido con la camiseta verde de la Selección Mexicana y acompañado por sus dueños durante la venta de refrescos, el Pato Merlín ha ganado popularidad entre quienes recorren la Alameda Central.

“Una maravilla el Pato Merlín que ya fue adoptado por encima de cualquier propaganda que ustedes imaginen, como la mascota del Mundial acá en la Ciudad de México”, señala el narrador.

La fiesta mundialista supera a los estadios

Aunque el Estadio Azteca ha registrado llenos totales durante los partidos, el ambiente en las calles ha sido uno de los principales atractivos del torneo.

“La fiesta, la fiesta en verdad la hemos tenido en las calles de la Ciudad de México”, destaca la narración.

Las celebraciones incluyen desfiles con trajes multicolores, representaciones de colibríes y mariposas, así como danzas tradicionales que muestran la riqueza cultural del país.

México muestra su identidad durante el Mundial

El video concluye que el Mundial no solo se vive en las tribunas, sino también en los espacios públicos, donde la cultura mexicana se ha convertido en protagonista.

“Ahí es donde está en estos días el Mundial”, se afirma al cierre del video de Martha Anaya.

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