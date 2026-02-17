Gusano barrenador desata crisis ganadera

GENERANDO AUDIO...

La terquedad de Andrés Manuel López Obrador vuelve al centro del debate público, ahora vinculada a la crisis provocada por el gusano barrenador y el cierre de la frontera estadounidense al ganado mexicano, detalló en su colaboración, la especialista Martha Anaya.

Desde el inicio del análisis se subraya que “de que Andrés Manuel López Obrador era, es, un hombre muy terco, creo que a nadie nos cabe duda”. Incluso, se recuerda que el propio exmandatario reconocía que esa característica fue clave para alcanzar la Presidencia: “gracias a ello, a esa terquedad, él logró llegar a la presidencia de la República”.

Sanidad animal y advertencias ignoradas

Sin embargo, esa misma obstinación, según se expone, tuvo consecuencias negativas. Se afirma que estuvo “aunada a venganzas” e “ignorancia en muchos temas”, lo que habría provocado “daños por todos lados”.

