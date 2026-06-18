México y España ponen fin a la pausa diplomática

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México y España están cerca de poner fin a la llamada pausa diplomática que marcó la relación entre ambos países durante los últimos años, luego de que se confirmara una próxima reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey de España.

Al respecto, Martha Anaya nos cuenta que esta pausa fue decretada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2022, después de que una carta enviada a la monarquía española solicitando disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista no recibiera respuesta.

Según Anaya, la falta de reacción por parte de la Corona española y del gobierno de España provocó el enojo del mandatario mexicano, quien además acusó a algunas empresas españolas de mantener prácticas de saqueo y de seguir viendo a México como un territorio de conquista.

La pausa diplomática entre México y España

Durante este periodo, explica Martha Anaya, las relaciones al más alto nivel entre ambos gobiernos se enfriaron considerablemente. El distanciamiento alcanzó uno de sus momentos más notorios durante la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

De acuerdo con su análisis, el Gobierno mexicano optó por no invitar al rey de España a la ceremonia y planteó la posibilidad de que asistiera únicamente el presidente español. La propuesta fue rechazada y España decidió no enviar representación oficial al evento.

“Digamos que esa fue la cúspide de este desencuentro entre los dos países”, señala Martha Anaya.

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