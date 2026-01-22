Mi Beca para Empezar 2026: autoridades alistan información del segundo pago de este año

GENERANDO AUDIO...

Las y los beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar 2026 ya recibieron información oficial sobre el primer depósito del año, correspondiente al mes de enero, el cual se entregó este 1 de enero como parte del apoyo de Bienestar para Niñas y Niños en la Ciudad de México.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado la fecha del segundo pago correspondiente al mes de febrero, por lo que madres, padres y tutores deberán mantenerse atentos a los próximos avisos oficiales.

Primer pago de Mi Beca para Empezar 2026 ya fue depositado

De acuerdo con la información difundida por Bienestar Educativo CDMX, el depósito de enero 2026 se realizó el 1 de enero, y aplicó para todos los niveles contemplados en el programa.

Los montos entregados fueron los siguientes:

Preescolar: 600 pesos

600 pesos CAM Preescolar: 600 pesos

600 pesos Primaria (1°, 2° y 3°): 650 pesos

650 pesos CAM Primaria (1°, 2° y 3°): 600 pesos

600 pesos CAM Laboral: 600 pesos

En todos los casos, el apoyo corresponde al mes de enero de 2026.

Segundo pago: aún sin fecha oficial confirmada

Hasta ahora, las autoridades no han informado la fecha exacta del segundo pago de Mi Beca para Empezar 2026. No obstante, se prevé que las fechas de depósito puedan darse a conocer el próximo 1 de febrero, como ha ocurrido en otros momentos del programa.

Por ello, se recomienda a las y los beneficiarios no dejarse llevar por rumores y consultar únicamente los canales oficiales de Bienestar Educativo CDMX para conocer cualquier actualización sobre el calendario de pagos.

Recomendación para beneficiarios

Mientras se confirma la fecha del segundo depósito, es importante:

Revisar con regularidad la tarjeta del programa

Seguir las redes oficiales de Bienestar Educativo

de Bienestar Educativo Verificar comunicados antes de compartir información

Cualquier anuncio sobre el pago de febrero 2026 será informado de manera oficial por las autoridades capitalinas.

